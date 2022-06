Vitinha foi uma das figuras do FC Porto na última temporada © AFP

O médio do FC Porto, Vitinha, vai ser jogador do Paris Saint-Germain. Ao que a TSF apurou, os franceses bateram a cláusula de rescisão no valor de 40 milhões de euros.

Assim que aterrar em Paris e cumprir os habituais exames médicos, o médio de 22 anos rubricará um contrato de longa duração. Depois de Danilo e Nuno Mendes, Vitinha será o terceiro internacional luso a vestir a camisola do clube de Neymar, Messi e Mbappé. Recorde-se que o PSG tem agora o português Luís Campos, ex-Lille, como assessor para o futebol.

Este é o segundo negócio que deixa milhões nos cofres do Dragão, depois da confirmação do princípio de acordo entre os dragões e o Arsenal para a transferência de Fábio Vieira.