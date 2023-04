Vítor Pereira despedido do Flamengo

O treinador português, Vítor Pereira © Mauro Pimentel/AFP (arquivo)

Vítor Pereira, até agora treinador do Flamengo, está de saída, anunciou esta terça-feira o clube do Rio de Janeiro.

O clube explicou, em comunicado, que chegou a acordo com o técnico português para a rescisão de contrato, depois da derrota no fim de semana na final do campeonato estadual do Rio de Janeiro, frente ao Fluminense.

O campeonato brasileiro começa no próximo fim de semana, contando agora com sete treinadores portugueses - Abel Ferreira (Palmeiras), Renato Paiva (Bahia), Pêpa (Cruzeiro), Ivo Vieira (Cuiabá), António Oliveira (Coritiba), Pedro Caixinha (Bragantino), Luís Castro (Botafogo) - em 20 equipas da liga.