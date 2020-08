Vitória de Guimarães contrata Lyle Foster ao Mónaco por 1,2 milhões de euros

© https://www.facebook.com/vitoriasportclube

O Vitória de Guimarães contratou o avançado sul-africano Lyle Foster, de 19 anos ao Mónaco, por 1,2 milhões de euros (ME), informou esta quinta-feira o clube da I Liga portuguesa de futebol.

Os minhotos adquiriram 95% dos direitos económicos do jogador, que assinou um contrato válido até ao final da época 2024/25, e podem ter de pagar mais 300 mil euros aos monegascos, consoante o cumprimento de objetivos, esclarece ainda a nota publicada no sítio oficial dos vimaranenses.

Na época passada, Lyle Foster cumpriu 61 minutos nas duas primeiras jornadas da I Liga francesa, antes de ser emprestado ao Cercle Brugge, clube do principal campeonato belga, pelo qual realizou 19 partidas oficiais, tendo marcado um golo.

Contratado pelos monegascos aos sul-africanos do Orlando Pirates, no verão de 2018, o atacante somou três internacionalizações pela seleção principal do seu país nesse ano e participou no Mundial sub-20 de 2019, na Polónia, tendo marcado um golo na derrota frente à Argentina (5-2), durante a fase de grupos.