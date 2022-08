Vitória de Guimarães perde com o Hajduk Split para a Liga Conferência. Veja o golaço de Maga

© Miguel Pereira/Global Imagens (arquivo)

O Vitória de Guimarães perdeu esta quinta-feira frente ao Hajduk Split por 3-1 na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga Conferência Europa.

Depois de uma primeira parte sem golos, foram os vimaranenses a inaugurar o marcador, com um golaço do lateral Miguel Maga aos 61 minutos.

Contudo, o golo do Vitória foi o clique para os croatas. Sahiti empatou o jogo aos 67 minutos e, aos 75, Melnjak deu a volta ao marcador. Já nos minutos finais, o ex-jogador do Benfica e do Rio Ave Filip Krovinovic fez o terceiro da equipa da casa.

A segunda mão joga-se na próxima semana no Estádio D. Afonso Henriques.

Veja o golo de Miguel Maga: