Numa exibição de luxo e com autoridade, o Sporting foi a Guimarães golear o Vitória por 0-4. Uma das figuras do encontro foi Pedro Gonçalves, que assinou novamente um bis com a camisola leonina. Antes dos dois golos do ex-Famalicão, Nuno Santos abriu o marcador.

Na segunda parte, aos 74 minutos, Jovane Cabral marcou o quarto golo dos leões no jogo, fixando o resultado final. Com mais três pontos, o Sporting mantém-se como líder isolado do campeonato, agora com mais quatro

O Sporting entrou no D. Afonso Henriques como líder isolado do campeonato e não queria perder pontos e ver o Benfica aproximar-se. Perante um adversário ainda a procurar a melhor forma, Rúben Amorim optou por fazer apenas uma alteração em relação ao último jogo. Deixou Tiago Tomás no banco, entrando para o onze Nuno Santos.

O leão entrou de garras afiadas no jogo e logo no primeiro minuto João Mário acertou na trave da baliza de Bruno Varela.

Aos sete minutos, o Sporting recuperou a bola a meio campo e Nuno Santos assistiu Sporar e, em boa posição, o romeno atirou ao lado, perdendo a oportunidade de inaugurar o marcador.

O Sporting mantinha o domínio nos minutos iniciais e Sporar voltou a isolar-se pela direita do ataque leonino, tentou servir Nuno Santos na área, mas a defensiva minhota cortou. Na recarga, Pote viu a bola a embater em Abdul Mumin.

Mas foi à terceira tentativa que o leão chegou ao primeiro golo do jogo. Com uma pressão alta sobre o adversário, Pedro Gonçalves roubou a bola aos jogadores do Vitória, tabelou com Sporar e isolou-se em contra-ataque. Dentro da área, encontrou Nuno Santos que rematou para o primeiro golo do jogo.

Aos 20 minutos, Ricardo Quaresma foi carregado em falta e o árbitro Hugo Miguel marcou livre. O internacional português levantou a bola para a área e encontrou Bruno Duarte, que rematou para grande defesa de Adán.

O jogo entrou num ritmo mais baixo, mas o Sporting mostrava-se sempre muito superior aos minhotos. Aos 42 minutos, os leões aumentaram a vantagem após grande jogada de contra ataque.

Porro serviu Pedro Gonçalves que rematou para o fundo da baliza de Bruno Varela. A bola ainda sofreu um desvio antes de ficar a baloiçar nas redes da baliza vitoriana.

Na segunda parte, o Vitória viu um golo ser anulado a André André por fora de jogo. Mas o Sporting aumentou a vantagem aos 54 minutos, num lance em que a dupla de centrais vitoriana fica mal na fotografia.

Adán levantou a bola que, sem qualquer oposição, foi ter com os pés de Pedro Gonçalves. Na cara de Bruno Varela, Pote não falhou e bisou na partida.

O contra-ataque do Sporting era venenoso e o placar voltou a mexer aos 73 minutos. Matheus Nunes pegou na bola a meio campo e, à entrada da área, serviu Jovane. O avançado leonino fez o que quis do adversário e fuzilou mais uma vez Bruno Varela, marcando o quarto golo da equipa de Rúben Amorim.

Onze do V. Guimarães: Bruno Varela; Sacko, Abdul Mumin, Suliman e Mensah; André André, Mikel e Poha; Edwards, Bruno Duarte e Quaresma.

Onze do Sporting: Adán; Neto, Coates e Feddal; Porro, João Mário, Palhinha e Nuno Mendes; Pedro Gonçalves, Sporar e Nuno Santos.