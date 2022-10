Vitória FC surpreende e bate Paços de Ferreira para seguir em frente na Taça

© Miguel Pereira/Global Imagens (arquivo)

Por Lusa 16 Outubro, 2022 • 17:35 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Vitória FC, da Liga 3, eliminou este domingo o primodivisionário Paços de Ferreira da Taça de Portugal de futebol, ao vencer por 2-0 a partida da terceira eliminatória.

No Estádio do Bonfim, o Vitória FC adiantou-se no marcador aos 46 minutos, com um golo de José Varela, ampliando a vantagem aos 70, por intermédio de François.

Com este triunfo, a equipa sadina, que milita na série B da Liga 3, segue em frente para a próxima eliminatória da Taça de Portugal, competição que já conquistou por três vezes.