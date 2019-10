Vitória não fez "jus" ao nome mas brilhou em Londres

Por TSF com Lusa 24 Outubro, 2019 • 22:08 Partilhar este artigo Facebook

O Vitória de Guimarães sofreu esta quinta-feira o terceiro desaire em três jogos no Grupo F da Liga Europa em futebol, ao perder por 3-2 no reduto do Arsenal, por culpa de dois livres diretos na parte final.

Os minhotos estiveram duas vezes na frente. Marcus Edward abriu o marcador no Emirates Stadium, aos nove minutos de jogo.

É golo do @VitoriaSC1922 frente ao @Arsenal. @marcusedwards__ dominou a bola, tirou Tierney da frente e com o pé direito apontou o golo dos Conquistadores. pic.twitter.com/DPBboN3C6T - SPORT TV (@SPORTTVPortugal) 24 de outubro de 2019

Gabriel Martinelli estabeleceu a igualdade para os ingleses aos 32 minutos.

O @Arsenal empata o jogo. Tierney assistiu e Martinelli, de cabeça, assinou o golo dos gunners diante do @VitoriaSC1922! pic.twitter.com/sMXU2pMHho - SPORT TV (@SPORTTVPortugal) 24 de outubro de 2019

Contudo, cinco minutos depois, Bruno Duarte voltou a colocar a equipa portuguesa em vantagem.

Volta a marcar o @VitoriaSC1922 frente ao @Arsenal. Davidson rematou ao poste e na recarga Bruno Duarte disparou para o fundo das redes contrárias! pic.twitter.com/vZ97mwBdkm - SPORT TV (@SPORTTVPortugal) 24 de outubro de 2019

Quando o Vitória de Gimarães já sonhava em levar os três pontos para o "Berço de Portugal", Nicolas Pépé, depois de substutir Lacazette, fez o gosto ao pé e restabeleceu a igualdade.

O @Arsenal volta a empatar. Na conversão de um livre direto, Pépé atirou e bateu Miguel Silva. pic.twitter.com/gGsAbPCCGr - SPORT TV (@SPORTTVPortugal) 24 de outubro de 2019

O balde de água fria surgiu já no tempo de compensação, com Pépé a bisar e a dar a vitória ao Arsenal.

O @Arsenal dá a volta ao marcador. Novamente de livre direto, Pépé leva a melhor no braço de ferro com Miguel Silva e assina o 3-2 para os gunners frente ao @VitoriaSC1922 pic.twitter.com/b6dRi2e1ql - SPORT TV (@SPORTTVPortugal) 24 de outubro de 2019

Na classificação, os "gunners" lideram, com nove pontos, seguidos do Eintracht Frankurt, com seis, após o 2-1 caseiro face ao Standard Liège, terceiro, com três. Os minhotos continuam no quarto posto, sem qualquer ponto.