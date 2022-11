Vitória no Mundial frente à Argentina? É feriado na Arábia Saudita

© Rungroj Yongrit/EPA

Por Clara Maria Oliveira 22 Novembro, 2022 • 16:24 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Rei Salman da Arábia Saudita anunciou, de acordo com o Arab News, que esta quarta-feira será declarado feriado nacional após a surpreendente vitória dos sauditas frente à Argentina, por 1-2, em jogo a contar para o Mundial de 2022.

A sugestão foi feita, segundo o jornal árabe, pelo príncipe herdeiro do país, Mohammed bin Salman, e, mais tarde, aprovada pelo Rei. Todos os funcionários, dos setores público e privado e também os estudantes terão direito a usufruir do feriado.

A Arábia Saudita conseguiu hoje a primeira grande surpresa no Mundial de futebol de 2022, ao bater a Argentina, que não perdia há 36 jogos, por 2-1, em encontro da primeira jornada do Grupo C, em Lusail.

A formação 'albi-celeste', que procurava igualar o recorde mundial de invencibilidade da Itália (37 jogos), marcou primeiro, por Lionel Messi, de penálti, aos 10 minutos, mas Saleh Al Shehri, aos 48, e Salem Al Dawsari, aos 53, selaram a reviravolta.