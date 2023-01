Vitória SC falha aproximação ao Casa Pia após empate com o Rio Ave

Por Lusa 07 Janeiro, 2023 • 20:10 Partilhar este artigo Facebook

O Vitória SC e o Rio Ave empataram este sábado 0-0, em jogo da 15.ª jornada da I Liga de futebol, resultado que impediu os vimaranenses de se aproximarem do Casa Pia, atual quinto classificado.

A equipa vimaranense somou assim o segundo jogo seguido sem vencer, depois da derrota (3-0) na ronda anterior em casa do Vizela, ficando a dois pontos dos casapianos, que recebem ainda esta noite o FC Porto, campeão em título e segundo do campeonato, enquanto os vila-condenses também falharam a aproximação aos lugares europeus.

Com este empate, o Vitória segue no sexto posto, com 24 pontos, menos dois do que o Casa Pia, quinto, seguindo o Rio Ave no oitavo lugar, com 20.