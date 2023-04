Vitória SC formaliza acordo para venda de 46% das ações da SAD ao fundo V Sports

© Hugo Delgado/Lusa

O Vitória SC formalizou o acordo para vender 46% das ações da SAD ao fundo V Sports, aprovado pelos sócios em assembleia geral extraordinária, informou esta sexta-feira o clube da I Liga portuguesa de futebol.

Viabilizado com 966 votos a favor e 136 contra entre os cerca de 1400 sócios presentes na reunião magna de 3 de março, o negócio que contempla a venda de 46% das ações por 5,5 milhões de euros está "fechado", graças à aquisição do capital ainda na posse de Mário Ferreira, acionista maioritário da SAD entre 2013 e 2021.

"O clube fechou dentro do prazo estimado o acordo com o novo parceiro. No âmbito desta operação, o Vitória SC finalizou o processo de aquisição das ações que ainda eram detidas pela Mário Andrade Ferreira, Sociedade de Investimentos (MAF)", adianta o emblema vimaranense, em comunicado no sítio oficial.

Os vitorianos informaram também que, depois de concluído esse acordo, é precisa uma "alteração estatutária no pacto social da SAD", que será votada numa assembleia geral extraordinária do clube, marcada para as 20:15 de 19 de maio, no Pavilhão Desportivo Unidade Vimaranense, e para as 21:00 de 23 de maio, no Estádio D. Afonso Henriques.

Entre as várias alterações à redação do documento já existente, sobressai a inclusão de um novo texto para o artigo 13.º, referente a deliberações sobre matérias reservadas, que indica, por exemplo, que o "aumento do capital social e limitação ou eliminação do direito de preferência em aumentos de capital social" exige "uma maioria de, pelo menos, 60% do capital social da sociedade presente ou representada na assembleia geral".

O acordo com o fundo detido pelo multimilionário egípcio Nassef Sawiris, também um dos proprietários do Aston Villa, da Premier League, prevê, além da venda das 46% das ações da SAD, um donativo de dois milhões ao Vitória para aplicar em infraestruturas.