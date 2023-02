Pelo domínio do Minho. Vitória SC-SC Braga (1.ª parte)

© Gonçalo Delgado/Global Imagens

O SC Braga pode hoje subir ao segundo lugar da I Liga portuguesa de futebol, no encerramento da 22.ª jornada, se vencer em casa do rival e vizinho Vitória SC, após a derrota do FC Porto.

Onze do Vitória SC: Bruno Varela, Miguel Maga, André Amaro, Mike Villanueva, Ibrahima Bamba, Afonso Freitas, Tiago Silva, Dani Silva, Jota, Safira e André Silva.

Onze do SC Braga: Matheus, Victor Gomez, Tormena, Niakaté, Sequeira, Al Musrati, Racic, Ricardo Horta, Rodrigo Gomes, Banza e Abel Ruiz.

Suplentes do Vitória SC: Rafa, Nélson da Luz, André André, Matheus Índio, Andreson, Bruno Gaspar, Tounkara, Johnston, Janvier.

Suplentes do SC Braga: Tiago Sá, André Horta, Alvaro Djaló, Paulo Oliveira, Pizzi, Borja, Bruma, Iuri Medeiros e Castro.