O SC Braga tenta aproximar-se do terceiro lugar do Benfica na visita ao rival minhoto Vitória SC, que precisa de regressar às vitórias, na 21.ª jornada da Primeira Liga de futebol.

Contavam-se 18 minutos de jogo quando o ponta de lança Estupiñan respondeu da melhor forma a um canto batido por Tiago Silva ao cabecear, ao primeiro poste, para o fundo das redes de Matheus.

Com 45 minutos pela frente e em desvantagem no marcador, Carlos Carvalhal lançou Yan Couto, André Horta e Roger, no regresso dos balneários, para os lugares de Fabiano, Castro e Francisco Moura.

Correu bem. Com apenas dois minutos da segunda parte jogados, uma combinação na direita acabou num cruzamento rasteiro de Ricardo Horta para a entrada da pequena área, onde surgiu Vitinha a rematar para o 1-1.

A noite acabaria por piorar para os vimaranenses aos 58', quando Alfa Semedo foi expulso após falta sobre Abel Ruiz.

Onze do Vitória SC: Bruno Varela; Miguel Maga, Jorge Fernandes, Borevkovic e Rafa Soares; Alfa Semedo e Händel; Lameiras, Tiago Silva e Rochinha; Estupiñan

Onze do SC Braga: Matheus; Tormena, Paulo Oliveira, Bruno Rodrigues; Fabiano, Al Musrati, Castro e Moura; Abel Ruiz, Vitinha e Ricardo Horta

O jogo é apitado por António Nobre, assistido por Hugo Ribeiro e Nelson Pereira. No VAR está Luís Ferreira.

Depois de duas vitórias seguidas, um novo triunfo deixa a equipa de Carlos Carvalhal provisoriamente a três pontos do Benfica e reabre a luta pelo acesso à Liga dos Campeões da próxima temporada.

Já o Vitória SC, sexto classificado com 27 pontos, a 11 do Braga e a seis do Gil Vicente, quinto, apenas conseguiu vencer por uma vez últimos seis jogos e precisa de um bom resultado para alimentar as esperanças europeias.

Suplentes do Vitória SC: Trmal, Quaresma, Bruno Duarte, Amaro, Nélson da Luz, João Ferreira, André Almeida, Hélder Sá e Janvier

Suplentes do SC Braga: Tiago Sá, Yan Couto, Diogo Leite, André Horta, Medeiros, Rodrigo Gomes, Gorby, Roger e Falé