Golo anulado a André Silva. Vitória SC 0-0 Sporting (intervalo)

O Sporting tenta regressar aos triunfos na visita ao Vitória SC, no encerramento da 29.ª jornada da I Liga de futebol, frente a uma equipa que está envolvida na luta por um lugar competições europeias.

O Vitória SC não vence há cinco jogos no campeonato, com quatro derrotas e um empate, e sabe que necessita de pontos para se manter na luta por um lugar nas competições europeias, estando agora em sétimo, com 41 pontos.

Rúben Amorim, que não está no banco devido a castigo, deixou Gonçalo Inácio e Trincão nos suplentes, lançando Matheus Reis e Chermiti no onze.

O primeiro lance de perigo foi mesmo para os leões. Livre batido por Pedro Gonçalves na esquerda, Coates cabeceia para o meio da área e Diomande remata fraco para defesa de Celton Biai.

As duas equipas tentavam assumir o controlo do jogo, mas sem sucesso, por isso a bola mantinha-se mais tempo em zonas intermediárias do terreno. Ambos tentavam, mas nenhum com oportunidades claras de golo.

Aos 20 minutos, Esgaio recebeu uma bola na área vimaranense e disparou para um grande corte de Mikel Villanueva.

O Vitória SC teve a grande oportunidade aos 35 minutos. Canto estudado na esquerda e a bola chega a Maga que disparou fora da área. A bola passou perto do poste da baliza de Adán.

Já se previa o nulo ao intervalo, mas em cima do apito do árbitro, o Vitória SC abriu o marcador. Rúben Lameiras deu a bola para Maga à direita, o lateral tirou Nuno Santos do caminho e fez um cruzamento-remate, para ora o desvio de André Silva. No entanto, O VAR encontrou um fora de jogo do avançado brasileiro e o lance foi anulado.

Onze do Vitória SC: Celton Biai, Toukara, Ibrahima Bamba, Mikel, Miguel Maga, Janvier, André André, Afonso Freitas, Lameiras, Johnston e André Silva.

Onze do Sporting: Adán, Diomande, Coates, Matheus Reis, Esgaio, Ugarte, Morita, Nuno Santos, Edwards, Pedro Gonçalves e Chermiti.

Suplentes do Vitória SC: Rafa, Handel, Safira, Jota, Nélson da Luz, Manu, Zé Carlos, Anderson e Dani Silva.

Suplentes do Sporting: Franco Israel, Neto, Rochinha, Trincão, Fatawu, Bellerín, Inácio, Arthur e Essugo.