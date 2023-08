Vitória SC vence Gil Vicente e junta-se ao Sporting no topo da I Liga. Veja os golos

Por Lusa 19 Agosto, 2023 • 22:02 Partilhar este artigo Facebook

O Vitória SC deu este sábado a volta ao resultado na receção ao Gil Vicente, vencendo por 2-1 e somando o segundo triunfo no mesmo número de jornadas na I Liga portuguesa de futebol.

Em Guimarães, Roko Baturina adiantou os gilistas, aos 55 minutos, mas Tiago Silva empatou para os vitorianos, aos 62, através de um canto direto, antes de Nélson da Luz operar a reviravolta, aos 82, e consumar a vitória da equipa vimaranense, que foi liderada por João Aroso, após a saída de Moreno do comando técnico.

Os vitorianos, que tinham batido o Estrela da Amadora (1-0) na primeira ronda, passam a somar seis pontos e juntam-se ao Sporting no topo da I Liga, enquanto o Gil Vicente, que se tinha estreado com uma goleada ao Portimonense (5-0), mantém-se com três.