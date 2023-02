Vitórias "dentro e fora do campo". Catarina Martins saúda feito da seleção feminina de futebol

A coordenadora nacional do Bloco de Esquerda, Catarina Martins © Rodrigo Antunes/Lusa

A coordenadora do BE, Catarina Martins, saudou esta quarta-feira o "feito inédito" da seleção portuguesa feminina de futebol se ter qualificado para o Mundial de 2023, destacando as vitórias "dentro e fora do campo" destas atletas.

A seleção portuguesa feminina de futebol qualificou-se esta quarta-feira para o Mundial de 2023, ao vencer os Camarões por 2-1, na final do Grupo A do Play-off Intercontinental, em Hamilton, na Nova Zelândia.

"Um feito inédito e já com uma certeza: num mundo ainda tão marcado pelo sexismo e discriminação, cada uma destas incríveis atletas soma vitórias dentro e fora do campo", elogiou Catarina Martins através da rede social Twitter.

Esta qualificação foi também saudada pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, o primeiro-ministro, António Costa, e o líder do PSD, Luís Montenegro.

Uma grande penalidade apontada por Carole Costa, aos 90+4 minutos, selou a inédita qualificação lusa, depois de, aos 89, a camaronesa Ajara Nchout ter 'anulado' o tento inicial de Portugal, apontado por Diana Gomes, aos 22.

As comandadas de Francisco Neto juntam-se no Grupo E aos vice-campeões em título Países Baixos (23 de julho), ao Vietname (27) e aos detentores do troféu Estados Unidos (01 de agosto), de 20 de julho a 20 de agosto, na Austrália e Nova Zelândia.