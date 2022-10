Vizela bate Casa Pia e sobe ao 10.º lugar do campeonato

© Manuel de Almeida/Lusa

Por Lusa 09 Outubro, 2022 • 20:30 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Vizela subiu este domingo provisoriamente ao 10.º lugar da I Liga portuguesa de futebol, ao interromper uma série de três vitórias seguidas do Casa Pia, com um triunfo por 1-0, na nona jornada.

No Estádio Nacional, casa emprestada do Casa Pia, Raphael Guzzo marcou, aos 67 minutos, o único golo da partida, permitindo ao Vizela conseguir duas vitórias seguidas pela primeira vez esta temporada e subir ao 10.º posto, com 11 pontos.

O Casa Pia, que não perdia há seis encontros, mantém-se no quarto lugar, com 17 pontos.