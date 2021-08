© Manuel Fernando Araújo/Lusa

O Vizela e o Boavista empataram este sábado 1-1, em jogo da quarta jornada da I Liga portuguesa de futebol, com os dois golos da partida a serem apontados na segunda parte.

Numa partida disputada em Paços de Ferreira, casa emprestada do Vizela, foi o Boavista que se adiantou no marcador aos 51 minutos, com um golo do brasileiro Gustavo Sauer, mas o Vizela chegou ao empate aos 74, por intermédio do costa-marfinense Koffi Kouao.

Com este empate, o Boavista, que vinha de duas vitórias seguidas, está no quinto lugar do campeonato, com sete pontos, enquanto o Vizela, que perdeu na última jornada por 4-0 com o Vitória de Guimarães, segue em 11.º, com quatro.