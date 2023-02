Por Lusa 10 Fevereiro, 2023 • 22:41 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Vizela e o Desportivo de Chaves empataram esta sexta-feira 0-0, em jogo da 20.ª jornada da I Liga de futebol, mantendo as duas formações posições tranquilas na tabela.

Com este empate, o Vizela, que somou o segundo jogo consecutivo sem vencer, ocupa, para já, o 10.º lugar, com 25 pontos, os mesmos do Boavista, nono, enquanto os flavienses, que vinham de uma vitória na receção ao Marítimo, ocupam o oitavo posto, agora com 26 pontos.