Vizela empata com Boavista no fecho da 28.ª jornada. Veja os golos

O Vizela empatou esta segunda-feira 1-1 na receção ao Boavista, no jogo de encerramento da 28.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com os dois golos da partida a serem apontados na segunda parte.

Em Vizela, o Boavista adiantou-se no marcador com um golo do avançado gambiano Yusupha, aos 71 minutos, que fez o 11.º tento no campeonato, mas o iraquiano Rashid, aos 87, fez o empate para a equipa da casa.

Com este resultado, o Vizela, que vinha de três triunfos seguidos, está em oitavo, com 39 pontos, os mesmos de Famalicão e Casa Pia e a dois do Vitória de Guimarães (sexto), enquanto o Boavista é 12.º, com 34.