Vizela empata com Marítimo e assegura manutenção na Primeira Liga. Veja os golos

Por Lusa 08 Maio, 2022 • 20:49 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Vizela garantiu este domingo a manutenção na I Liga portuguesa de futebol, ao empatar em casa a um golo com o Marítimo, em jogo da 33.ª e penúltima jornada.

Kiko Bondoso (56 minutos) deu vantagem ao Vizela, mas Rafik Guitane (61) empatou para o Marítimo, que já tinha garantido a manutenção, tendo 38 pontos.

Ao contrário do que aconteceu em 1984/85, quando desceu na sua época de estreia na I Liga, o Vizela assegurou a manutenção, com 33 pontos, ficando pelo segundo ano consecutivo no primeiro escalão.