Um golo de Marcano aos 90 minutos foi o alívio dos portistas. O FC Porto venceu o Vizela por 1-0 e colou-se ao Benfica no topo da classificação.

Sérgio Conceição já podia contar com Otávio e o reforço David Carmo, que estiveram impedidos de jogar a Supertaça Cândido de Oliveira e a jornada inaugural do campeonato devido a castigo, mas ambos começaram no banco, bem como André Franco que se estreou na ficha de jogo.

Depois de sete minutos amarrados a meio-campo, Uribe tem nos pés a primeira oportunidade de golo. Canto batido por Zaidu do lado direito, a bola fica perdida na área e o colombiano remata por cima da baliza vizelense.

Pouco depois foi a vez de Taremi. Lançamento longo para a área, há um primeiro desvio e, no coração da área, o iraniano cabeceia à figura de Buntić.

Ouça o filme do jogo com o Relato TSF de João Ricardo Pateiro e sonorização de Paulo Jorge Guerreiro 00:00 00:00

Depois das oportunidades para os dragões, a partida voltou a ficar muito disputada, sem grandes ocasiões para ambas as partes.

Aos 34 minutos, Nuno Moreira deu um pontapé na monotonia, mas não teve muita sorte. O jogador do Vizela tira Pepe do caminho e remata de longe, ligeiramente ao lado da baliza de Diogo Costa.

A partida chega mesmo ao intervalo sem golos no marcador. No regresso, Sérgio Conceição troca Uribe e Namaso por Otávio e Verón.

E é o brasileiro que quase marca no reinício. João Mário cruza da linha de fundo e Verón remata para defesa de Buntić. A seguir, Kiko Bondoso ganha em velocidade a Grujic e serve Nuno Moreira que falha o remate.

Os dragões entram na segunda parte mais pressionantes e com pressa de chegar ao golo, mas sem conseguir tirar dividendos.

Em cima da hora de jogo, o treinador portista volta a mexer. Entram Toni Martínez e Eustáquio para as saídas de Grujic e Evanilson.

Aos 68 minutos, Sérgio Conceição esgota as substituições com a troca de Galeno para a saída de João Mário.

Álvaro Pacheco mexe pela primeira vez no jogo aos 74 minutos. Troca de Zohi por Francis Cann.

Os dragões vão colecionando lances de bola parada junto à área vizelense, mas sem conseguir criar perigo.

A dez minutos dos 90, o treinador do Vizela volta a mexer. Saem Kiko Bondoso e Nuno Moreira e entram Sarmiento e Osmajic.

Pouco depois, os dragões estão muito perto do golo. Galeno combina com Toni Martínez e remata de fora da área, mas ao lado.

Em cima do minuto 90 chega finalmente o golo. Livre estudado dos dragões, Galeno cruza e Marcano cabeceia para o fundo da baliza.

O golo de Marcano garante os três pontos ao FC Porto que, com a vitória, cola-se ao Benfica e ao Boavista na liderança do campeonato. Na próxima jornada há clássico no Estádio do Dragão frente ao Sporting.

Onze do Vizela: Buntić; Tomás Silva, Bruno Wilson, Anderson, Kiki; Diego Rosa, Samu, Raphael Guzzo; Zohi, Kiko Bondoso e Nuno Moreira

Onze do FC Porto: Diogo Costa; João Mário, Pepe, Marcano e Zaidu; Namaso, Uribe, Grujic e Pêpê; Taremi e Evanilson.

Suplentes do Vizela: Luiz Felipe; Ivanildo, Carlos Isaac, Osmajic, Opeyemi, Rashid, Sarmiento, Alvarado e Francis Cann.

Suplentes do FC Porto: Cláudio Ramos; David Carmo, Verón, Galeno, André Franco, Wendell, Otávio, Eustáquio e Toni Martínez.