O FC Porto goleou este domingo em casa do Vizela 4-0, num jogo da 15.ª jornada da I Liga, resultado que permite aos dragões recuperarem o primeiro lugar, em igualdade com o Sporting.

Aos 14 minutos, Otávio fez um excelente passe para as costas da defesa do Vizela. Luis Díaz recebeu com o peito, ultrapassou Bruno Wilson e, na cara do guarda-redes Charles, não desperdiçou e inaugurou o marcador.

No segundo golo, os protagonistas repetiram-se mas a história inverteu-se. Taremi isolou Luis Díaz e foi este que, na área, assistiu Otávio, deixando a bola na zona central à entrada da pequena área. O internacional português só teve de encostar.

Já na segunda parte, logo aos 47 minutos, houve via verde para Zaidu no lado esquerdo do ataque portista. O lateral ainda olhou para o lado, mas com a baliza cada vez mais perto optou por rematar em força. O guardião Charles não conseguiu reagir a tempo de fazer a defesa.

A contagem ficou fechada quando, aos 64 minutos, Samu fez um autogolo, na sequência de um canto de Vitinha.

Com esta vitória, o FC Porto recupera o primeiro lugar, agora com 41 pontos, os mesmos do Sporting, segundo, e mais quatro do que o Benfica, terceiro, enquanto o Vizela é 13.º, com 13.

Aos 14 minutos, o colombiano Luis Díaz recebe a bola na área, foge a um adversário e remate cruzado. O guarda-redes Charles ainda toca na bola, mas o esférico acaba dentro da baliza.

Aos 16 minutos, Taremi trabalha bem e quase faz o 2-0, valendo a boa defesa de Charles. O segundo golo acaba mesmo por chegar, três minutos depois. Taremi isola Luis Díaz na área e este assiste Otávio, deixando a bola na zona central à entrada da pequena área. O internacional português só teve de encostar.

Preocupação no FC Porto com Zaidu, aos 28 minutos. O nigeriano está a queixar-se do pé direito e solicitou a entrada da equipa médica. Por precaução, Wendell saiu para o aquecimento. Cinco minutos depois é a vez de João Mário ser assistido, enquanto Zaidu parece já estar recuperado.

Aos 35 minutos, Vitinha isola Luis Díaz que tentar adornar o lance em vez de rematar e acaba por ser bloqueado pelo guarda-redes Charles. A dois minutos dos 45', Schettine acerta no ferro da baliza de Diogo Costa, mas o lance foi anulado por fora de jogo.

Intervalo!

Recomeça o jogo em Vizela. No segundo minuto da segunda parte, ​​​​​​​Zaidu corre desde o meio-campo e já na área atira cruzado para o 3-0.

Aos 52 minutos, Schettine é expulso depois de Hélder Malheiro ir ver as imagens, considerando que o avançado teve uma entrada dura sobre Diogo Costa. Doze minutos depois, um autogolo de Samu, na sequência de um canto de Vitinha, aumenta a vantagem dos dragões para 4-0.

Várias substituições antes dos 90'. Entram Sérgio Oliveira, Wendell e Bruno Costa e saem Uribe, Zaidu e Vitinha. No Vizela entra Alex Mendes e sai Zag. O árbitro dá quatro minutos de compensação. Terminou o jogo em Vizela. O FC Porto venceu por 4-0.

Onze do Vizela: Charles; Koffi, Bruno Wilson, Aidara, Ofori; Marcos Paulo, Zag, Samu; Kiko Bondoso, Zohi, Schettine.

Onze do FC Porto: Diogo Costa; João Mário, Mbemba, Fábio Cardoso, Zaidu; Otávio, Uribe, Vitinha e Luis Díaz; Taremi, Evanilson.

Suplentes do Vizela: Pedro Silva, Igor Julião, Kiki, Raphael Guzzo, Alex Mendez, Tomás Silva, Cassiano, Nuno Moreira, Francis Cann.

Suplentes do FC Porto: Marchesín, Wendell, João Marcelo, Sérgio Oliveira, Bruno Costa, Fábio Vieira, Pepê, Corona, Toni Martínez.