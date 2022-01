Cassiano empata aos 24'. Vizela 1-1 FC Porto (1.ª parte)

© Álvaro Isidoro / Global Imagens

Por Guilherme de Sousa 12 Janeiro, 2022 • 20:05 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Depois de uma semana atribulada devido a vários casos de Covid-19, o Vizela foi mesmo a jogo com o FC Porto. Em discussão nas quatro linhas está um lugar nas meias-finais da Taça de Portugal.

Para este encontro, Sérgio Conceição reservou uma surpresa: Corona foi titular neste que poderá ser o seu último jogo com a camisola dos dragões. Do lado da equipa da casa, Álvaro Pacheco pôde contar algumas das suas principais peças na equipa.

Com as bancadas bem preenchidas, os golos apareceram logo na primeira meia hora. Aos oito minutos, Matheus Uribe apareceu à entrada da área e rematou de pé esquerdo para o primeiro golo do jogo, dando vantagem aos dragões.

O Vizela não se encostou e foi à procura da resposta que surgiu aos 24 minutos. Cassiano picou a bola por cima de Marchesín e empatou o encontro, dando uma alegria aos adeptos da formação minhota.

Onze do Vizela: Pedro Silva; Igor Julião, Kiki, Ofori, Maviram; Raphael Guzzo, Alex Méndez e Zag; Francis Cann, Cassiano e Schettine.

Onze do FC Porto: Marchesín, Corona, Mbemba, Fábio Cardoso e Wendell; Otávio, Uribe, Vitinha e Díaz; Evanilson e Taremi.

Suplentes: Diogo Costa, Francisco Conceição, Pepê, Grujic, Bruno Costa, Toni Martínez e Fábio Vieira.