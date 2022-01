Vizela pede adiamento do jogo desta quarta-feira com o FC Porto

© Miguel Pereira/Global Imagens (arquivo)

O jogo entre o Vizela e o FC Porto está em risco de não acontecer esta quarta-feira. Os vizelenses pediram o adiamento do jogo e esperam resposta dos dragões, confirmou o presidente da SAD, Diogo Godinho, à TSF.

A equipa minhota tem 12 casos positivos para a Covid-19 e espera por resultados de mais testes PCR. A TSF está a tentar contactar o FC Porto para ter uma reação ao pedido de adiamento, mas sem sucesso até ao momento.

Vizela e FC Porto têm encontro marcado para esta quarta-feira às 20h45, a contar para os quartos de final da Taça de Portugal.

As duas equipas já se defrontaram esta temporada para I Liga. Nessa partida, também jogada em Vizela, a equipa de Sérgio Conceição levou a melhor e venceu por 4-0, com golos de Luis Díaz, Otávio, Zaidu e um autogolo de Samu.

O último jogo do FC Porto também esteve em risco de não acontecer, devido a um surto de Covid-19 na equipa do Estoril Praia. Com a redução do período de isolamento decretada pela DGS, os estorilistas conseguiram recuperar grande parte dos infetados e a partida acabou por acontecer no dia para que estava marcada. Os dragões venceram por 3-2.