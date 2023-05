Conheça os onzes de Vizela e Sporting na última jornada do campeonato

Rúben Amorim © Pedro Rocha / Global Imagens

O Sporting despede-se hoje da edição 2022/23 da I Liga de futebol, no terreno do Vizela, num dia quase para cumprir calendário, na véspera das grandes decisões da última jornada.

Os leões já sabem que não saem do quarto lugar da classificação, independentemente do resultado desta última jornada. Os vizelenses, por sua vez, ainda podem chegar aos 43 pontos e igualar o Famalicão que é oitavo, mas, no sentido prático, a alteração de classificação não terá mais nenhum efeito.

Onze do Vizela: buntic, Igor Julião, Bruno Wilson, Ivanildo Fernandes, Kiki, Anderson, Samu, Raphael Guzzo, Mendez, Kiko Bondoso e Osmajic.

Onze do Sporting: Franco Israel, Inácio, Coates, Matheus Reis, Esgaio, Dário Essugo, Morita, Nuno Santos, Pedro Gonçalves, Trincão e Paulinho.

Suplentes do Vizela: Luiz Felipe, Claudemir, Matheus Pereira, Matias Lacava, Zohi, Rashid, Pedro Ortiz, Tomás e Etim.

Suplentes do Sporting: Adán, Sotiris, Edwards, Neto, Ugarte, Rochinha, Bellerín, Arthur e Chermiti.