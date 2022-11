© Rui Manuel Farinha/Lusa

Por Lusa 13 Novembro, 2022 • 17:35 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Vizela interrompeu este domingo uma série de três jogos sem ganhar para a Primeira Liga de futebol, ao vencer por 2-0 na visita ao cada vez mais lanterna-vermelha Paços de Ferreira, em encontro da 13.ª jornada.

Eliminados da Taça de Portugal pelo Vitória de Guimarães na quarta-feira, os vizelenses reagiram com o regresso aos triunfos no campeonato, graças aos golos de Etim, aos 48 minutos, e de Ferigra, na própria baliza, aos 53, somando a terceira vitória na qualidade de visitantes esta época no campeonato.

O Vizela mantém o 13.º lugar da classificação, com 15 pontos, enquanto o Paços de Ferreira, que registou a quinta derrota consecutiva e é a única equipa sem vitórias na I Liga, é cada vez mais último, com apenas dois.