Vizela volta às vitórias na receção ao Marítimo. Veja os golos

O Vizela voltou hoje às vitórias, ao vencer na receção ao Marítimo por 3-0, em jogo da 16.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

O montenegrino Osmajic, logo aos três e cinco minutos, deu vantagem à formação minhota, que ficou em superioridade numérica aos 53, por expulsão de Matheus Costa, com cartão vermelho direto, e fixou o resultado em 3-0 pelo brasileiro Anderson, aos 75.

O Vizela, que tinha perdido no terreno do Famalicão (2-1), subiu provisoriamente ao oitavo lugar, com 21 pontos, enquanto o Marítimo, que não perdia há dois jogos e tinha batido o Sporting na ronda passada (1-0), permanece no 17.º e penúltimo lugar, com dez.