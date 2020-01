Bruno de Carvalho terá avisado equipa técnica: "Vocês nem sabem o que está a ser preparado"

Márcio Sampaio foi ouvido esta manhã na 16.ª sessão do julgamento da invasão à academia leonina © Nuno Pinto Fernandes/Global Imagens

O presidente do Sporting avisou os membros da equipa técnica de Jorge Jesus sobre a reação da claque aos incidentes da Madeira. A garantia é de Márcio Sampaio, preparador físico da equipa do Sporting na altura do ataque, no testemunho em julgamento.

O aviso surgiu numa reunião depois da derrota frente ao Marítimo que afastou os leões da Liga dos Campeões, na véspera do ataque.

"Vocês nem sabem o que estava a ser preparado", disse o então presidente do Sporting, segundo Márcio Sampaio. Palavras do presidente dos leões na reunião da véspera do ataque, em que informou que já não contava com a equipa de Jorge Jesus.

Bruno de Carvalho disse aos membros da equipa técnica que tinha estado à conversa com o líder da claque Juventude Leonina Fernando Mendes, depois da confrontação entre os adeptos, em especial o líder da claque, e jogadores como Acuña e Battaglia.

Ainda sobre a reunião com o presidente na véspera do ataque, Márcio Sampaio lembra que Jorge Jesus perguntou como ficava o treino do dia seguinte, e em resposta Bruno de Carvalho disse "aguardem que fale com os advogados do clube ou então marquem o treino para a tarde. Esperam pela nota de culpa, caso contrário, e estou a ser vosso amigo, não deixem de comparecer no treino", lembra Márcio Sampaio sobre as palavras do presidente.

O dia do ataque

Márcio Sampaio foi o primeiro membro da equipa técnica a chegar a Alcochete. "Queríamos evitar que Jorge Jesus fosse barrado à entrada". O restante da equipa técnica juntou-se de seguida e almoçaram juntos antes do treino.

O antigo preparador físico do Sporting Márcio Sampaio recorda que alguns dos invasores da academia se mostraram arrependidos com o escalar da violência "Vamos embora, isto correu mal", diziam, relata em tribunal Márcio Sampaio.

O antigo membro da equipa técnica de Jorge Jesus explica estava com alguns jogadores no ginásio no trabalho habitual antes do treino. "Não consigo quantificar quantos indivíduos estavam no balneário. Não consegui entrar, com aquele entra e saí dos encapuçados".

Sobre as agressões, Márcio Sampaio recorda ferimentos em Bas Dost, Raul José ou Mário Monteiro.

Márcio Sampaio lembra que quando Bruno de Carvalho chegou à academia lhe perguntou o que tinha acontecido. Perante o cenário do balneário, o preparador físico respondeu "foi o que pode ver".

Márcio Sampaio ainda trabalha com Jorge Jesus, no Flamengo.

A testemunha desta manhã André Pinto pediu para adiar o testemunho por motivos profissionais. O antigo jogador é ouvido na quarta-feira, ele que joga na Arábia Saudita.