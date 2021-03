Volta à Catalunha: Esteban Chaves vence quarta etapa, João Almeida cai para sétimo

© Josep Lago / AFP

Por Lusa 25 Março, 2021 • 16:31 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O colombiano Esteban Chaves (BikeExchange) venceu esta quinta-feira isolado a quarta etapa da Volta à Catalunha em bicicleta, em que a equipa INEOS ocupa os primeiros três lugares da geral individual, relegando o português João Almeida (Deceuninck-QuickStep) para sétimo.

Chaves atacou na subida até à meta e chegou em primeiro, cumprindo os 166,5 quilómetros entre Ripoll e Port Ainé em 4:29.47 horas, sete segundos à frente do canadiano Michael Woods (Israel Start Up Nation), segundo, e do britânico Geraint Thomas (INEOS), terceiro.

Na geral, Simon Yates continua líder, agora à frente de dois companheiros de equipa: o australiano Richie Porte é segundo, a 45 segundos, e Thomas é terceiro, a 49, por troca com João Almeida, que foi 13.º na etapa, a 25 segundos, e caiu para sétimo, agora a 1.07 minutos do líder.

Na sexta-feira, o pelotão corre a quinta de sete etapas na Catalunha, com 201,1 quilómetros, entre La Pobla de Ségur e Manresa, num dia menos acidentado do que as duas últimas etapas, mas, ainda assim, com uma subida de terceira categoria e uma de primeira, a caminho da meta.