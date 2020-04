Volta a França adiada. Centenas de eventos desportivos afetados pela Covid-19

© Pixabay

O inédito adiamento da Volta a França em bicicleta passou esta quarta-feira a integrar uma lista com mais de 100 eventos desportivos que foram condicionados em diversas latitudes desde janeiro devido à pandemia da covid-19.

A 107.ª edição da prova mais emblemática do calendário velocipédico internacional estava prevista entre 27 de junho e 19 de julho e foi reagendada de 29 de agosto a 20 de setembro pela promotora Amaury Sport Organization, dois dias após o Presidente francês, Emmanuel Macron, ter prolongado o período de isolamento social até 11 de maio.

Se alguns espaços públicos serão reabertos a partir dessa data, os eventos com grande concentração de pessoas estão proibidos até meados de julho, contexto que levou à prorrogação do 'Tour', imitando a conjuntura da Volta a Itália, a primeira das três 'Grandes Voltas' do ano, que deveria arrancar em 09 de maio e ainda espera por nova data -- a União Ciclista Internacional avançou hoje que decorrerá depois dos Mundiais, agendados de 20 a 27 de setembro, e antes da Vuelta, que também viu as suas datas originais (de 14 agosto a 06 de setembro) alteradas.

Desfecho idêntico receberam os Jogos Olímpicos Tóquio2020, adiados por um ano para 23 de julho a 08 de agosto de 2021, provocando uma situação inédita na história do evento multidesportivo, que se junta aos três cancelamentos anteriores causados pelas duas Grandes Guerras Mundiais, nas edições de 1916, 1940 e 1944.

Com cerca de 40% das vagas por definir, a pandemia afetou datas e localizações de várias qualificações e confinou grande parte dos atletas a treinos caseiros, levando algumas federações internacionais e comités nacionais a solicitarem ao Comité Olímpico Internacional que repetisse o adiamento de grandes competições, como no futebol.

A UEFA e a Conmebol transferiram para 2021 as fases finais do Euro2020 e da Copa América, originalmente marcadas entre 12 de junho e 12 de julho, e suspenderam as provas continentais de clubes, seguindo uma tendência iniciada por diversos campeonatos, que revelaram atletas, treinadores e presidentes infetados.

A paralisação global também foi decretada nas principais modalidades de pavilhão, com destaque para a suspensão por tempo indeterminado da Liga norte-americana de basquetebol (NBA) em 11 de março, logo após o poste francês Rudy Gobert, dos Utah Jazz, ter acusado positivo nos testes de despistagem ao novo coronavírus.

Em virtude do adiamento de Tóquio2020, a Federação Internacional de Basquetebol arrastou o Europeu masculino de 17 de agosto a 01 de setembro de 2021 para o período entre 01 e 18 de setembro de 2022, tal como a World Athletics, que prorrogou os Mundiais ao ar livre de 06 a 15 de agosto de 2021 para 15 a 24 de julho de 2022.

No início do ano, o novo coronavírus já tinha empurrado até ao próximo ano os Mundiais de atletismo de pista coberta, previstos entre 13 e 15 de março, adiando mais tarde duas das seis principais maratonas planetárias, em Boston (de 20 de abril para 14 de setembro), nos Estados Unidos, e Londres (de 26 de abril para 04 de outubro).

A par das três principais provas por etapas do ciclismo, os 'monumentos' Milão-São Remo (21 de março), Volta a Flandres (05 de abril), Paris-Roubaix (12 de abril) e Liège-Bastogne-Liège (26 de abril) também devem ser remarcados.

Nos desportos motorizados, a Fórmula 1 cancelou os Grandes Prémios da Austrália e do Mónaco e vai recalendarizar sete corridas, ao passo que o MotoGP retirou a prova inaugural no Qatar e já adiou outros nove eventos, tendo o Mundial de ralis anulado a etapa no Chile e prorrogado mais três provas.

Aportando consequências sem precedentes na história do desporto, o surto viral detetado em dezembro na China também ditou impactos em metade dos 'Grand Slam' de ténis, desde logo impondo o prolongamento da 124.ª edição do torneio francês de Roland Garros de 24 de maio a 07 de julho para 20 de setembro a 04 de outubro.

Já o evento inglês de Wimbledon caminhava para a 134.ª edição e deveria ocorrer entre 29 de junho e 12 de julho, mas foi cancelado pela primeira vez desde a II Guerra Mundial, representando o epílogo da época de relva e da suspensão de todas as provas dos circuitos profissionais masculino (ATP) e feminino (WTA).

Em relação aos quatro 'majors' de golfe, o PGA Championship (de 06 a 09 de agosto), o Open dos Estados Unidos (de 17 a 20 de setembro) e o Masters (de 12 a 15 de novembro) estão adiados e o The Open Championship (de 16 a 18 de julho) cancelado, enquanto o European Tour adiou sete etapas e suspendeu outra prova.

O torneio das Seis Nações de râguebi e as Taças do Mundo de ginástica artística e rítmica permanecem suspensos, os Mundiais de equipas de ténis de mesa (de 27 de setembro a 04 de outubro) e os Europeus de judo (de 08 a 10 de novembro) voltaram a ser recalendarizados e quatro eventos da Taça do Mundo de tiro foram anulados.

Lista dos principais eventos desportivos afetados pela pandemia da Covid-19:

- Andebol: Os principais campeonatos europeus e todos os eventos continentais (Liga dos Campeões, Taça EHF e Challenge Cup) estão suspensos.

- Atletismo: Mundiais de pista coberta em Nanjing, na China (13 a 15 de março) e de meia maratona em Gdynia, na Polónia (29 de março) adiados para 19 a 21 março de 2021 e 17 de outubro, respetivamente. Mundiais ao ar livre em Eugene, no estado norte-americano do Oregon, remarcados de 06 a 15 de agosto de 2021 para 15 a 24 de julho de 2022. Maratonas de Boston (de 20 de abril para 14 de setembro), nos Estados Unidos, e Londres (de 26 de abril para 04 de outubro) reagendadas, tal como os seis primeiros 'meetings' da Liga Mundial de Diamante.

- Automobilismo: Na Fórmula 1, os Grandes Prémios da Austrália (15 de março) e do Mónaco (24 de maio) foram cancelados, enquanto as corridas no Bahrain, Vietname, China, Holanda, Espanha, Azerbaijão e Canadá aguardam por novas datas, tal como as provas de Fórmula E na China, Itália, França, Coreia do Sul e Indonésia. No Mundial de Ralis, o evento no Chile (19 de abril) foi cancelado e as etapas na Argentina (de 23 a 26 de abril), em Portugal (de 21 a 24 de maio) e em Itália (de 04 a 07 de junho) adiadas.

- Basquetebol: A Liga norte-americana (NBA) está suspensa e os derradeiros torneios universitários da National Collegiate Athletic Association (NCAA) foram cancelados. As principais ligas europeias e todas as provas continentais (Euroliga e Eurocup) estão parados, mas a Federação Internacional de Basquetebol já adiou o Europeu masculino de 17 de agosto a 01 de setembro de 2021 para 01 e 18 de setembro de 2022.

- Ciclismo: As consagradas Volta a Itália (de 09 a 31 de maio), e Volta a França (de 27 de junho a 19 de julho para 29 de agosto a 20 de setembro) e Volta a Espanha (14 de agosto a 06 de setembro) foram adiadas, os 'monumentos' Milão-São Remo (21 de março), Volta a Flandres (05 de abril), Paris-Roubaix (12 de abril) e Liège-Bastogne-Liège (26 de abril) devem ser remarcados. O Paris-Nice (de 08 e a 14 de março) saiu para a estrada e acabou um dia mais cedo, ao invés da Strade Bianche (07 de março), da Tirreno-Adriático (de 11 a 17 do mesmo mês) e das Voltas à Catalunha (de 23 a 29) e da Romandia (entre 28 de abril e 03 de maio). As Voltas ao País Basco (de 06 a 11 de abril) e à Turquia (de 19 a 19) foram reagendadas. O calendário internacional está suspenso até 01 de julho, enquanto o do WorldTour ficará parado até 01 de agosto.

- Futebol: As fases finais do Euro2020 e da Copa América, originalmente marcadas entre 12 de junho e 12 de julho, foram adiadas por um ano. As principais ligas europeias e mundiais estão suspensas, assim como as maiores provas continentais de clubes (Liga dos Campeões, Liga Europa e Taça Libertadores).

- Futsal: As principais ligas europeias e mundiais estão suspensas, assim como a 'final four' da Liga dos Campeões, originalmente marcada entre 24 e 26 de abril.

- Ginástica: A Taça do Mundo de ginástica artística no Qatar foi reagendada duas vezes e está suspensa, depois de ter assistido ao cancelamento de etapas no Azerbaijão, Alemanha, Reino Unido e Japão. As passagens da Taça do Mundo de ginástica rítmica por Itália, Bulgária, Usbequistão e Azerbaijão aguardam por novas datas. Nos Campeonatos do Mundo de trampolins, o evento em Itália foi adiado para nova data a definir e as provas na Suíça estão anuladas.

- Golfe: Quanto aos 'majors', o PGA Championship (de 06 a 09 de agosto), o Open dos Estados Unidos (de 17 a 20 de setembro) e o Masters (de 12 a 15 de novembro) estão adiados e o The Open Championship (de 16 a 18 de julho) cancelado. Já o European Tour adiou sete etapas e suspendeu a prova na Suécia (de 11 a 14 de junho).

- Hóquei: As principais ligas europeias e mundiais de hóquei em patins estão suspensas, assim como as maiores provas continentais de clubes (Liga Europeia e Taça WSE). No gelo, a Liga norte-americana (NHL) também está parada e o Mundial feminino (de 31 de março a 10 de abril) no Canadá foi cancelado.

- Judo: A Federação Internacional de Judo suspendeu toda a atividade até 30 de abril e a União Europeia de Judo recalendarizou os Europeus a disputar na República Checa para o período entre 08 e 10 de novembro, depois de ter adiado em dose dupla um evento originalmente marcado para 01 a 03 de maio.

- Motociclismo: No MotoGP, a prova inaugural no Qatar foi cancelada (08 de março), ao passo que os Grandes Prémios da Tailândia (de 22 de março para 04 de outubro), Aragão (de 04 de outubro para 27 de setembro), Américas (de 05 de abril para 15 de novembro), Argentina (de 19 de abril para 22 de novembro) e Comunidade Valenciana (de 15 para 29 de novembro) já foram remarcadas e as corridas em Espanha, França, Itália e Catalunha aguardam por novidades.

- Patinagem: Os Mundiais de velocidade em pista curta (entre 13 e 15 de março) ainda esperam por uma nova data, ao contrário dos Mundiais de patinagem artística (de 16 a 22 do mesmo mês), que já foram cancelados.

- Râguebi: O torneio das Seis Nações, a Taça dos Campeões e a Liga Pro14 estão suspensos por tempo indefinido, à semelhança de diversos campeonatos nacionais e todos os torneios dos Europeus de râguebi 'sevens' masculino e feminino.

- Ténis: O 'Grand Slam' francês Roland Garros foi transferido entre 24 de maio e 07 de junho para 20 de setembro a 04 de outubro e o torneio inglês de Wimbledon (29 de junho e 12 de julho) acabou por ser cancelado. Todas as provas dos circuitos profissionais ATP e WTA estão paradas até ao final da época de relva e as finais da Fed Cup (de 14 a 19 de abril) foram adiadas para data a definir.

- Ténis de Mesa: Os Mundiais de equipas para 27 de setembro a 04 de outubro na Coreia do Sul, após dois adiamentos consecutivos face ao período original de 22 a 29 de março, enquanto os Opens do Japão (de 21 a 22 de abril), Hong Kong (de 05 a 10 de maio), China (de 12 a 17), Coreia do Sul (16 a 21 de junho) e Austrália (de 23 a 28) aguardam por novas datas na calendarização do circuito mundial.

- Tiro: Os eventos da Taça do Mundo foram todos cancelados, incluindo duas etapas de rifle e pistola (de 05 a 13 de maio) e espingarda (de 20 a 29 de maio) na Índia, uma prova de 'shotgun' no Azerbaijão (de 22 de junho a 03 de julho) e outro evento de pistola e carabina na Alemanha (de 11 a 19 de julho).

- Voleibol: As principais ligas europeias e mundiais estão paradas, incluindo as provas continentais (Liga dos Campeões, Taça CEV e Challenge Cup), ao passo que a Liga das Nações (entre 22 de maio e 05 de julho) e a Taça Challenger (entre 24 e 28 de junho) vão ser reagendadas para outra altura.

