Volta a Portugal: McLay faz o "bis" e Amaro Antunes mantém amarela

03 Outubro, 2020

O britânico Daniel McLay (Arkéa-Samsic) somou este sábado a segunda vitória na Volta a Portugal em bicicleta, ao vencer ao 'sprint' a sexta etapa, em Torres Vedras, com o português Amaro Antunes (W52-FC Porto) a seguir líder.

McLay foi o mais forte na chegada a Torres Vedras, ao cumprir os 155 quilómetros desde as Caldas da Rainha em 03:38.04 horas, impondo-se ao italiano Riccardo Minali (Nippo Delko Provence) e ao venezuelano Leangel Linarez (Miranda-Mortágua), segundo e terceiro classificados, respetivamente.

Na geral, Amaro Antunes manteve a vantagem de 13 segundos sobre Frederico Figueiredo (Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel), que permanece no segundo lugar da classificação geral, e de 1.13 minutos sobre o espanhol Gustavo Veloso (W52-FC Porto), terceiro.

No sábado, o pelotão vai enfrentar os 161 quilómetros entre Loures e Setúbal, depois de duas contagens para o prémio de montanha, uma de quarta categoria, no início da sétima e penúltima etapa, e uma de segunda, no Alto da Arrábida, a pouco mais de 10 quilómetros da meta.