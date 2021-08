Volta: Marque tem esta terça-feira novo teste na subida à Senhora da Assunção

Alejandro Marque © Miguel Pereira/Global Imagens

O ciclista espanhol Alejandro Marque (Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel) vai partir para a quinta etapa da 82.ª Volta a Portugal com a camisola amarela no corpo, no regresso do pelotão à estrada após o dia de descanso.

Cumprido o dia de descanso, Marque, que no domingo, na Guarda, 'salvou' a amarela por apenas cinco segundos, terá um novo teste à sua liderança, nos 171,3 quilómetros entre Águeda e o alto da Senhora da Assunção, em Santo Tirso.

O pelotão sai da cidade do distrito de Aveiro às 12h50 em direção à contagem de quarta categoria de Belazaima do Chão, situada logo ao quilómetro 16,9.

A primeira meta volante da jornada será ultrapassada em Oliveira de Azeméis (64,9) e a segunda pouco depois, em Santa Maria da Feira (82,7), com esse 'sprint' intermédio a anteceder uma contagem de quarta categoria naquela localidade, ao quilómetro 87,1.

Antes da grande dificuldade da quinta tirada, os ciclistas enfrentam nova quarta categoria, em Gondomar, aos 115,6 quilómetros, e uma meta volante em Santo Tirso (163,1), precisamente 10 quilómetros antes da chegada ao Santuário de Nossa Senhora da Assunção, onde a meta coincide com uma montanha de segunda categoria. A chegada ao ponto mais alto de Santo Tirso está prevista para as 17:28.

Alejandro Marque lidera a geral, com dois portugueses a ocuparem os lugares do pódio: Amaro Antunes (W52-FC Porto), o campeão em título, está a cinco segundos, e Frederico Figueiredo (Efapel) é terceiro a 25.