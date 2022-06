"Vou ser melhor do que o Ronaldo." Vlad tem 8 anos, é refugiado ucraniano e jogador no Mafra

O Clube Desportivo de Mafra já recebeu três jovens ucranianos © André Luís Alves/Global Imagens

Soa o apito e o verde do relvado enche-se de chuteiras coloridas. É a hora do treino no Clube Desportivo de Mafra. Vlad já está equipado e de bola no pé. Tem 8 anos e chegou aqui vindo de Vinnytsia, na Ucrânia, onde jogava como atacante no escalão infantil do clube local. Não perde um treino desde que chegou a Mafra.

"Aqui o relvado é mais novo e no campo é tudo mais moderno. Gosto muito", admite Vlad à TSF. "Os treinadores são fixes. Estão sempre prontos para explicar, quando eu não percebo alguma coisa."

Foi há dois meses que Vlad veio para Portugal. A mãe de Vlad ouviu falar do país e decidiram embarcar num avião que trazia refugiados para Lisboa. Foi a primeira vez que Vlad andou de avião.

Desde que o conflito na Ucrânia rebentou, são muitos os jovens atletas refugiados, obrigados a fugir da guerra, que chegam ao país. A Federação Portuguesa de Futebol lançou até um apelo para que os clubes portugueses recebessem estes jovens e lhes dessem a oportunidade de voltar a praticar desporto. Mais de uma dezena de clubes responderam ao desafio. Há, nesta altura, cerca de 30 jogadores a treinar por cá. Vlad foi um desses jovens que se reencontrou com o futebol em Portugal.

Explica que ainda não tem casa. Vive numa pousada, num alojamento cedido pela Câmara de Mafra, onde moram perto de 30 refugiados. Mas diz que gosta de Portugal. Muito. E a mãe de Vlad também. "É tudo muito bonito." Revela que já fizeram muitos amigos, portugueses e de outras nacionalidades, que os têm ajudado. Está, nesta altura, à procura de trabalho - na Ucrânia, trabalhava como contabilista. Pensa ficar por cá. Não sabe quando voltará à Ucrânia... ou sequer se terá um sítio para onde voltar.

Vlad está a integrar-se bem. Anda na escola, no 2.º ano. "Aqui os professores são muito bonzinhos. Na Ucrânia não são assim, são mais severos. Os colegas também são muito simpáticos. Adoro a escola aqui", afirma. "É muito fácil fazer amigos. Mesmo que eu não precise de nada, todos me querem ajudar e ser meus amigos."

Não tem sido difícil ambientar-se, nem na escola, nem no futebol. Marco Santos, coordenador da formação do Clube Desportivo de Mafra, tem acompanhado Vlad e garante que a realidade da guerra não dita a vida de Vlad. "Quando entra no campo, é igual aos outros. Treina nos 'Traquinas', o escalão para a idade dele, e já não quer outra coisa. Anda contente", conta.

"Nós suportamos tudo: os equipamentos, os treinos,... Eles não pagam nada para estar aqui. Já tivemos três [jovens jogadores refugiados], mas dois mudaram de residência, um para Torres Vedras, outro foi para os Estados Unidos. Então, ficou só o Vlad", refere.

Marco Santos revela que o clube fez até um esforço para que a língua não fosse um problema. "Temos um treinador que teve a preocupação de fazer uma tradução das palavras do futebol português para ucraniano. Andava ali no campo com o livro, a explicar o que é que ele tinha de fazer, com as palavras em ucraniano e em português. E conseguiu-se desenrascar."

"Nestas idades, o que é preciso é eles divertirem-se", frisa. Mesmo assim, Vlad leva o futebol muito a sério e já sabe o que quer ser, quando crescer. "Quero ser futebolista", diz.

Agora que está em Portugal, tem esperança de, um dia, encontrar Cristiano Ronaldo, por aí, a passar na rua. Perguntamos-lhe se vai ser como ele quando for grande. "Vou ser ainda melhor."

