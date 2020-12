"Vou treinar mais 10 ou 15 anos.". Mourinho premiado na Web Summit

© AFP

O treinador português, José Mourinho, recebeu esta quinta-feira o prémio de inovação em desporto da Web Summit. Numa conversa com o jornalista do Financial Times, Andrew Hil, durante a cimeira tecnológica, que este ano é totalmente digital, o técnico do Tottenham admite que ainda não pensa no final da carreira.

"Neste momento, penso mais nos outros do que em mim. Quando digo isto estou a referir-me ao gosto que tenho em fazer crescer os jogadores, tenho muito que fazer. São 20 anos, uma longa carreira, mas 57 é uma idade muito jovem na minha profissão. Não seria nenhuma surpresa se ainda tiver 10 ou 15 anos pela frente", admite o treinador.

Questionado sobre todos os títulos que alcançou ao longo da carreira, José Mourinho revela que o segredo "é a paixão", sublinhando que trabalho em full-time naquilo que gosta, que é o futebol.

O treinador diz ainda que "está orgulhoso" dos títulos que conquistou em países como Portugal, Inglaterra, Itália e Espanha, referindo que "fez muitos jovens sonharem". "Hoje em dia a realidade é que há muitos jovens a sonharem ser treinadores", disse.

José Mourinho é atualmente treinador do Tottenham e ocupa, nesta altura, o primeiro lugar da tabela classificativa da Premier League.