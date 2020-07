Washington Redskins mudam de nome por ser considerado de teor racista

Adeptos dos Redskins da NFL © STACY REVERE / AFP

Por Lusa 13 Julho, 2020 • 16:15 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A equipa de Washington de futebol americano, até aqui denominada de Redskins, vai abandonar essa designação, considerada de teor racista, para designar nativos da América do Norte, anunciou esta segunda-feira o clube.

Em comunicado, a equipa explica que, após "análise aprofundada", chegou à conclusão de que o nome é racista, assim como o logótipo, que identifica um índio, sendo que ambos serão agora substituídos.

"Queremos manter patrocinadores e adeptos informados sobre o processo" de escolha do novo nome e símbolo, acrescenta o clube.

A equipa, assim chamada há 87 anos, tem sido acusada ao longo de décadas de racismo, sobretudo por organizações de nativos americanos, com a mudança a ser provocada pela pressão - social e económica, por parte de alguns patrocinadores -- após a morte do afro-americano George Floyd, no fim de maio, devido à ação policial.