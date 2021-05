O Euro 2020 realiza-se, pela primeira vez, um pouco por todo o continente © Fabrice Coffrini/AFP

Foi lançado, esta sexta-feira, o hino oficial do Euro 2020. "We Are The People" começou a ser pensado há três anos e é, agora, interpretado pelo DJ, compositor e produtor Martin Garrix em conjunto com Bono Vox e The Edge, dois dos elementos mais carismáticos da banda U2.

Em outubro de 2019, Martin Garrix já tinha sido apresentado como artista oficial da música do Euro 2020. "Criar a canção oficial de um dos maiores eventos desportivos do mundo com o Bono e o The Edge foi uma experiência incrível", confessou Garrix, citado pelo site da UEFA. "Estou muito orgulhoso do que fizemos juntos e animado por finalmente mostrar ao mundo o fruto do nosso trabalho", acrescentou.

A canção foi apresentada na quinta-feira, no Estádio de Wembley, em Londres, através de ecrãs gigantes e com o arco do estádio iluminado com as cores da competição.

A UEFA escreve que "We Are The People" "é uma música que olha para os desafios que o mundo enfrenta, ao mesmo tempo que procura encontrar uma resposta comum para essas questões, esperando ser um espelho do otimismo, da esperança e da determinação que qualquer equipa precisa para ter sucesso, bem como proporcionar um sentimento de comunhão, que se enquadra no tema do Euro 2020: a união".

"O futebol e a música têm o poder de aproximar as pessoas. São vetores de paixão e de emoção. A sua combinação irá aumentar ainda mais a festa dos adeptos durante a prova e permitirá alcançar novos públicos. Depois de termos reunido estas estrelas para criar a canção oficial do torneio, estamos confiantes de que vamos conseguir fazer isso mesmo", afirmou Guy-Laurent Epstein, diretor de marketing da UEFA.

O Euro 2020 foi adiado em março de 2020, devido à pandemia de Covid-19. A competição vai ter lugar entre os dias 11 de junho e 11 de julho de 2021, sendo realizada, pela primeira vez, por todo o continente europeu.