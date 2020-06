Weigl e Zivkovic publicam fotografia após apedrejamento de autocarro do Benfica

© Instagram

Julian Weigl e Zivkovic publicaram uma fotografia nas redes sociais após saírem do hospital para onde foram transportados após o apedrejamento do autocarro do Benfica.

Os jogadores do Benfica informaram que estão bem de saúde e que repudiam o comportamento a que o clube da Luz nomeou de "criminoso". "Não podemos justificar este comportamento" e "foi ultrapassada uma linha", escreveram no Instagram.

Na imagem é possível ver que Zivkovic com o olho direito tapado.

Ver esta publicação no Instagram Hey everyone, I just want to let you know that I"m ok. We were really lucky! We are all doing mistakes but there was a line crossed! Throwing rocks on a bus without caring if someone gets hurt? I know that"s not how the real Benfica fans are! Especially these past weeks and days should have shown us that it"s always the better solution to stand together instead of literally throwing rocks at each other! Thank you for your kind messages! I appreciate everyone reaching out ❤️ Uma publicação partilhada por Julian Weigl (@juweigl) a 5 de Jun, 2020 às 2:53 PDT

O autocarro dos encarnados foi atingido com uma pedra na quinta-feira, após o empate entre Benfica e Tondela, após o regresso da I Liga depois de quase três meses de paragem devido à pandemia da Covid-19.

O Benfica condenou o apedrejamento do autocarro da equipa de futebol, na deslocação para o centro de estágios, no Seixal, depois do empate caseiro 0-0 frente ao Tondela, confirmando que Weigl e Zivkovic foram transportados para um hospital. Mais tarde, o clube confirmou que está tudo bem com os atletas e que já regressaram ao centro de estágios do Seixal.

"O Sport Lisboa e Benfica repudia e lamenta o criminoso apedrejamento de que foi vítima o autocarro dos seus jogadores à saída da A2, quando se dirigia para o centro de estágios do Seixal, no final do jogo frente ao Tondela, realizado hoje no Estádio da Luz", lê-se no comunicado dos encarnados.

Antes, o porta-voz da Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública (PSP), o intendente Nuno Carocha, tinha confirmado à Lusa que "uma pedrada atingiu o autocarro", admitindo que "poderá haver feridos", uma vez que o incidente ocorreu depois de a escolta passar para a GNR.

"Informamos que, por uma questão de precaução, os jogadores Julian Weigl e Zivkovic, de imediato, foram levados ao Hospital da Luz [em Lisboa] para serem observados, na sequência dos estilhaços que os atingiram", refere o Benfica, no seu sítio oficial na Internet.