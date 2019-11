Wendel reintegrado nos trabalhos do Sporting

Wendel treinou, durante a última semana, com a equipa Sub-23 © Tiago Petinga/Lusa

Wendel voltou a treinar com o plantel principal do Sporting. A TSF sabe que o médio brasileiro treinou esta manhã, em Alcochete, reintegrado nos comandados de Jorge Silas, depois de uma semana na equipa de sub-23.

O jogador tinha sido afastado do plantel principal depois de ter sido infringido o regulamento disciplinar do clube ao ter permanecido restaurante em Lisboa, já depois da hora de recolher determinada pelo Sporting.

O treinador dos leões afirmou em conferência de imprensa que a porta do plantel principal continuava aberta para o jovem de 22 anos e que a reintegração dependia apenas de Wendel.

No passado o médio brasileiro foi protagonista de outros casos disciplinares em Alvalade, ao ter sido apanhado a conduzir sem carta e ter-se ausentado do país sem autorização do clube.

Os leões treinaram esta manhã à porta fechada, com vista à preparação à Noruega para defrontar o Rosenborg em jogo da 4ª jornada da Liga Europa