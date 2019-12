Wendel vai falhar apuramento olímpico pela seleção brasileira

© Tiago Petinga/Lusa

O brasileiro Wendel, futebolista do Sporting, vai falhar o torneio de qualificação sul-americana para os Jogos Olímpicos Tóquio2020, depois de ter sido convocado, disse à Lusa fonte do Sporting.

Wendel tinha sido um dos 23 escolhidos pelo selecionador André Jardine para o torneio, que se disputa de 18 de janeiro a 9 de fevereiro, que não são datas FIFA, pelo que os clubes não são obrigados à dispensa dos jogadores.

De acordo com a fonte do Sporting, o diretor desportivo Hugo Viana falou com o médio, que entendeu a importância de ajudar a equipa durante esse período.