Negócio fechado. Wendell assina pelo FC Porto nas próximas horas

Por António Botelho 17 Agosto, 2021 • 06:39

O empresário de Wendell já está em Portugal desde segunda-feira e já chegou ao entendimento com os responsáveis do FC Porto para a transferência do jogador. O negócio está fechado, e Wendell vai assinar com os dragões na próximas horas.

O jogador esteve na mira do Benfica, mas acaba por escolher jogar no Dragão, sendo que o FC Porto fez muita força para contratar o lateral.

O descontentamento manifestado por Sérgio Conceição no jogo de Famalicão apressou o negócio. A posição de defesa esquerdo era vista como prioritária para o técnico portista que pediu à direção do clube que garantisse um defesa esquerdo o mais rápido possível.

Emerson Palmieri, lateral esquerdo do Chelsea, era a preferência do FC Porto, mas era muito caro para os cofres azuis e brancos.

Wendell, que termina contrato com o Bayer Leverkusen no final desta época, era uma das alternativas, e não demorou muito a fechar-se o negócio.