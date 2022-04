Wimbledon vai banir tenistas russos

O tenista Daniil Medvedev, número dois mundial © Frederic J. Brown/AFP

Os tenistas russos não terão autorização para competir em Wimbledon, o prestigiado terceiro Grand Slam da temporada para os tenistas, com início marcado para 27 de junho. Esta proibição surge em resposta à invasão russa à Ucrânia, avançou na terça-feira à noite o site desportivo Sportico.

O All England Lawn Tennis & Croquet Club foi a primeira organização de ténis a banir os russos. Seguiram-se a Taça Davis e a Billie Jean King Cup. No entanto, o ATP, a WTA e a Federação Internacional de Ténis permitiram que os jogadores da Rússia e da aliada Bielorrússia continuassem a competir, impedindo-os apenas de exibir as bandeiras nacionais ou tocar os hinos desses países.

Esta decisão impedirá Daniil Medvedev, número dois mundial, e Andrey Rublev, número oito mundial, de competir em Wimbledon. Rublev foi mesmo capa de vários jornais no mês passado depois de ter escrito "não à guerra, por favor" na lente de uma câmara de televisão depois de ganhar um jogo no Dubai.

Do lado feminino, Anastasia Pavlyuchenkova, Daria Kasatkina e Veronika Kudermetova serão as afetadas pela decisão. Segundo o site Sportico, ainda não é certo que os jogadores da Bielorrússia que demonstraram apoio político ao Presidente russo Vladimir Putin também sejam banidos.

Vários órgãos de comunicação social já tinham avançado que funcionários do governo britânico estavam em conversações para proibir os atletas russos de competir em Wimbledon.

"Estamos em diálogo muito próximo com o All England Club e o governo, muito conscientes do sentimento público relativamente a esta matéria. Estamos a tentar decidir como isso deverá sentir-se nos eventos de verão na Grã-Bretanha este ano", explicou Steve Loyd, chefe executivo da Lawn Tennis Association (LTA).

O ministro britânico do desporto, Nigel Huddleston, afirmou em março que "absolutamente ninguém que sustente a bandeira da Rússia deve ter permissão" para competir na Grã-Bretanha, reforçando a ideia de que se poderá investigar a fidelidade dos atletas russos a Putin.

São muitos os países do Ocidente que já impuseram restrições aos atletas russos por causa da guerra. Tanto os russos como os bielorrussos foram proibidos de participar na Maratona de Boston, que aconteceu no início desta semana. Nos Jogos Paralímpicos de Inverno, pouco depois de a invasão ter começado, os atletas russos também foram banidos.

