Wolfsburgo e FC Barcelona nas meias-finais da Liga dos Campeões feminina

O Wolfsburgo, que goleou o Glasgow City por 9-1, e o FC Barcelona, que se impôs ao Atlético de Madrid por 1-0, são os primeiros semifinalistas da Liga dos Campeões de futebol feminino.

A final a oito da competição está a disputar-se no País Basco, Espanha, e prossegue no sábado com os jogos entre Olympique de Lyon e Bayern e entre Arsenal e Paris Saint-Germain.

No Reale Arena, em San Sebastián, o Wolfsburgo 'massacrou' o adversário escocês e a estrela do jogo foi a dinamarquesa Pernilla Mosegaard-Harden, autora de quatro dos golos da formação germânica.

O Glasgow City não aguentou mais do que um quarto de hora sem sofrer golo e, ao intervalo, já perdia por 4-0, mostrando estar muitos 'furos' abaixo do que seria normal, nesta fase do torneio.

O próximo adversário do Wolfsburgo é o 'Barça', vencedor do Atlético de Madrid no emocionante jogo do estádio San Mamés Barria, que por pouco não seguiu para prolongamento.

Valeu, mesmo no minuto 90, o golo da francesa Kheira Hamraoui, antiga jogadora do PSG e também do Lyon, por quem conquistou duas vezes o troféu.

O Lyon, vencedor das quatro últimas edições, é mais uma vez o grande favorito, mas, na corrida, continuam também os últimos vice-campeões, ou seja FC Barcelona, Wolsburgo e PSG.