Wolverhampton contrata internacional português Gonçalo Guedes ao Valência

O internacional português Gonçalo Guedes vai deixar o Valência ao fim de cinco temporadas, para representar os ingleses dos Wolverhampton, treinados pelo compatriota Bruno Lage, anunciou esta segunda-feira o emblema da Liga espanhola de futebol.

"O Valencia CF e o Wolverhampton Wanderers Football Club chegaram a acordo esta segunda-feira, 08 de agosto, para a transferência de Gonçalo Guedes para o clube inglês", escreveu o Valência, em comunicado, sem adiantar os valores envolvidos no negócio.

O antigo jogador do Benfica ingressou no emblema 'che' em 2017, proveniente do Paris Saint Germain, de França, tendo disputado 198 jogos em todas as competições e marcado um total 40 golos, juntamente com 32 assistências.

Nos 'wolves', o internacional luso em 32 ocasiões vai partilhar o balneário com os compatriotas José Sá, Nélson Semedo, Toti Gomes, Rúben Neves, João Moutinho, Bruno Jordão, Pedro Neto, Daniel Podence e Chiquinho.