Wolverhampton proíbe jogadores de ir às compras para evitar contágios

O clube inglês Wolverhampton, treinado pelo português Nuno Espírito Santo, proibiu os seus futebolistas de ir às compras incluindo, aos supermercados, devido ao risco de contágio de Covid-19, revelou este sábado o técnico luso.

"Temos de evitar qualquer risco, porque temos um plantel pequeno e já temos problemas com alguns jogadores que não estão disponíveis", realçou Nuno Espírito Santo, na conferência de imprensa de lançamento do encontro contra o Tottenham, de José Mourinho, no domingo.

O responsável sublinhou que os 'Wolves' têm funcionários para tratar das compras, de forma a proteger ao máximo os atletas, numa altura em que uma nova estirpe da covid-19 detetada no Reino Unido preocupa pelo alto nível infeccioso.

O Wolverhampton já tinha tomado idêntica medida durante o primeiro confinamento, entre março e maio de 2020.

A pandemia de Covid-19 já provocou mais de 1,7 milhões de mortos no mundo desde dezembro do ano passado, incluindo 6.556 em Portugal, sendo o Reino Unido (mais de 2,2 milhões de casos e 70.195 mortos) um dos países mais afetados.

