Wolverhampton soma primeiro triunfo. Marco Silva perde em casa do Tottenham

O Wolverhampton, de Bruno Lage, somou este sábado a primeira vitória na Liga inglesa de futebol, na receção ao Southampton (1-0), enquanto o Fulham, de Marco Silva, perdeu na casa do Tottenham (2-1) num duelo de equipas de Londres.

Na sexta jornada, o Chelsea sofreu para bater em casa o West Ham (2-1), noutro encontro entre formações da capital inglesa, com o Brentford a protagonizar a goleada da ronda (5-2 em casa ao Leeds) e o Bournemouth a remontada (3-2 no campo do Nottingham Forest).

Com sete portugueses em campo (José Sá, Matheus Nunes, João Moutinho, Rúben Neves, Pedro Neto e Daniel Podence foram titulares e Gonçalo Guedes foi lançado na segunda parte), Bruno Lage pôde finalmente festejar uma vitória na Premier League, depois de um arranque com três empates e duas derrotas.

No Molineux, Podence, aos 45+1 minutos, fez o único golo da partida, com assistência do seu compatriota Matheus Nunes, que foi nomeado o melhor jogador em campo.

Contando com a temporada passada, esta foi mesmo o primeiro triunfo dos Wolves na Premier League em 13 jogos.

Bruno Lage 'respira' agora melhor, com a sua equipa a abandonar os lugares de despromoção e a subir ao 14.º posto, com seis pontos, enquanto o Southampton é 12.º com sete.

Sorte diferente teve Marco Silva, com o Fulham a sair derrotado do campo do Tottenham, esta época adversário do Sporting na Liga dos Campeões, num encontro em que João Palhinha foi titular na equipa do técnico português.

O dinamarquês Hojbjerg, aos 40 minutos, e o inevitável Harry Kane, aos 75, fizeram os golos dos 'spurs', que subiram provisoriamente ao segundo lugar, a um ponto do líder e eterno rival Arsenal.

O sérvio Mitrovic ainda reduziu, aos 83 minutos, e, nos instantes finais, ficou mesmo perto de salvar um ponto para o Fulham, que segue no 10.º lugar com oito.

Também difícil foi o triunfo do Chelsea sobre o West Ham, com os 'blues' a terem de dar a volta ao marcador e serem 'salvos' do empate já no final pelo videoárbitro.

Em Stamford Bridge, depois de uma primeira parte sem golos, o internacional jamaicano António deu vantagem ao West Ham, aos 62 minutos, mas Chilwell empatou, aos 76, e assistiu o alemão Havertz, aos 88, para a reviravolta.

Os 'hammers' ainda festejaram o empate nos descontos, pelo costa-marfinense Cornet, mas o lance foi anulado por existência de uma falta.

O Chelsea ocupa o quinto lugar, com 10 pontos, enquanto o West Ham está em 17.º, com quatro.

Com um 'hat-trick' de Toney, o Brentford aplicou 'chapa cinco' ao Leeds, o número de golos que os 'whites' tinham sofrido nas primeiras cinco jornadas de Premier League.

Em Nottingham, o Forest preparava-se para festejar o seu segundo triunfo desde o regresso ao principal escalão inglês, quando chegou ao intervalo a vencer por 2-0, mas o Bournemouth deu a volta na segunda parte, com o avançado Solanke em destaque, com um golo e uma assistência.

O Newcastle, o 'novo rico' da Premier League, devido ao investimento vindo da Arábia Saudita, não passou do nulo na receção ao Crystal Palace.