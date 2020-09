Wolves contratam Fábio Silva ao FC Porto por 40 milhões de euros

Fábio Silva é o novo 17 dos Wolves © Wolves/Facebook

O avançado Fábio Silva foi contratado ao FC Porto pelo Wolverhampton, oficializaram esta tarde ambos os clubes. Pelo passe do jogador português, formado nos Dragões, a equipa mais portuguesa de Inglaterra pagou 40 milhões de euros, um recorde do emblema britânico.

No Molineux, o novo 17 dos Wolves vai encontrar os conterrâneos Rui Patrício, Rúben Vinagre, Bruno Jordão, João Moutinho, Rúben Neves, Pedro Neto, Podence e Diogo Jota.

O jovem avançado passou pela formação de Nogueirense, Gondomar, FC Porto e Benfica, antes de em 2017 regressar ao clube 'azul e branco' e evidenciando-se nas duas temporadas em que atuou pelos juniores, numa das quais ajudando os 'dragões' a conquistar a UEFA Youth League, em 2019.



O rendimento de Fábio Silva chamou à atenção de Sérgio Conceição, que o integrou no plantel principal da última temporada, durante a qual somou 21 jogos (oito como titular) e três golos (dois na Taça de Portugal e um na I Liga).



Pelo 'azuis e brancos', Fábio Silva conquistou o campeonato e a Taça de Portugal em 2019/20.



Em setembro do ano passado, o ponta de lança entrou na história do clube portista, ao tornar-se no futebolista mais jovem de sempre a jogar pelo FC Porto em provas da UEFA, participando no triunfo sobre o Young Boys (2-1), no grupo G da Liga Europa.



Fábio Silva conseguiu igualmente um lugar na lista dos recordes dos portistas como o mais jovem a conseguir um golo, quando marcou ao Coimbrões (5-0), com 17 anos e três meses, em 19 de outubro de 2019, para a Taça de Portugal -- fez o 5-0, aos 81 minutos.