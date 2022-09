World Padel Tour traz os melhores do mundo a Cascais. O público agradece

A elite do padel mundial rumou por estes dias até Cascais, para o Open que integra o circuito mundial do World Padel Tour (WPT). Desportivamente, "não se podia esperar mais" e o público respondeu esgotando, nos três últimos dias de torneio, os 2800 lugares do campo central onde este sábado e domingo se jogam as semifinais e as finais de femininos e masculinos.

"Se tivéssemos o dobro dos lugares, esgotavam também", assegura à TSF Jean Paul Lares, diretor de comunicação da Federação Portuguesa de Padel. Segundo a organização, durante toda a semana deverão passar pelo recinto, montado nos jardins do Casino do Estoril, cerca de 12 mil espetadores.

Os adeptos portugueses não quiseram perder o espetáculo que os melhores do mundo vieram dar a Portugal, mas entre os que assistem por estes dias aos jogos muitos chegam de Espanha, onde o padel é atualmente, um dos desportos mais praticados a nível nacional. Manuel Pérez, de 30 anos, juntou alguns amigos que vieram até Lisboa para ver jogar os melhores do mundo: "O torneio em Portugal é dos meus preferidos, já fui a vários, Madrid, Barcelona, ao de Sevilha quando fazia parte do circuito", garante.

Manuel Pérez reuniu amigos e veio de Sevilha para assistir ao open de padel em Cascais © DR

Nas bancadas, vestindo uma camisola com o nome de um dos jogadores mais acarinhados em todo o mundo, Paquito Navarro, Manuel viu como durante mais de duas horas, Alejandro Galán e Juan Lebrón, a dupla número um do mundo lutou para conseguir um lugar na final de domingo, derrotando os argentinos Luciano Capra e Maximiliano Sánchez pelos parciais de 4-6 / 6-4 / 7-5.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por World Padel Tour (@worldpadeltour)

Em declarações à TSF, logo após o encontro, Ale Galán disse que este foi um jogo que se decidiu nos "detalhes", assegurando que trabalharam em equipa para conseguir "dar a volta ao resultado" e vencer quando as coisas pareciam complicadas.

Declarações de Ale Galán à TSF 00:00 00:00

Já para a final de domingo, Juan Lebrón promete "dar tudo em campo", e acredita que a dupla está "no bom caminho".

Declarações de Juan Lebrón à TSF 00:00 00:00

Campo centras do Cascais Open © Fernando Correia/Federação Portuguesa de Padel

Jogar em Portugal, junto ao mar, é para Ale Galán "muito especial" e, até agora, tem trazido sorte a esta dupla que encabeça o top mundial do WPT.