Yago Cariello e os duelos com o Benfica: Otamendi e o japonês que rapa o cabelo para ficar mais rápido

Yago Cariello (à direita), jogador do Portimonense © Manuel de Almeida/Lusa (arquivo)

Por Tiago Santos 11 Maio, 2023 • 13:54 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O discurso do treinador Paulo Sérgio não mudou na semana em que o Portimonense recebe o líder Benfica, equipa que, em Portimão, tenta amealhar a primeira de duas vitórias necessárias para conquistar o 38.º título nacional. Yago Cariello recorda o discurso repetido entre jogadores e equipa técnica vezes sem conta ao longo da temporada: é importante fazer pontos, seja um, sejam três, em todos os jogos dos alvinegros. E a mensagem não se esfume com a manutenção praticamente assegurada.

"Vai ser como no jogo lá (em Lisboa, no Estádio da Luz), sofremos um golo de grande penalidade [João Mário aos oito minutos], mas não deixamos de jogar, não deixamos de procurar o ponto, ou os três pontos. Sábado é igual, vamos entrar em campo para buscar os três pontos e vai ser um ótimo jogo".

A derrota com o Benfica na Luz ainda está bem presente na memória de Yago Cariello. No ano de estreia na 1.ª liga, o ponta de lança natural do Rio de Janeiro completou os 90 minutos diante do Benfica no primeiro jogo entre as duas equipas do campeonato. O Benfica venceu por 1-0, mas a história poderia ser diferente.

"O discurso do treinador é igual. O importante são os pontos. E nós, jogadores, concordamos com isso. Não importa se já evitamos, ou não, o rebaixamento. É focarmo-nos no nosso trabalho e ganhar o jogo no sábado"

Para o jogo de Portimão, o Benfica não conta com o capitão Otamendi. O duelo entre o argentino e o ponta de lança brasileiro não se pode repetir. "Otamendi é um central ótimo. Lembro-me que travamos bons duelos. Nesse jogo, a torcida apoiou-o muito porque era o primeiro jogo do Benfica depois da Copa - e o Otamendi acabava de ser campeão do mundo depois do mundial, onde foi campeão do mundo, lá com o país dele".

O ponta de lança que chegou do União de Santarém



Yago Cariello chegou a Portugal para atuar pelo Condeixa (Campeonato de Portugal). Depois de uma passagem pela Liga 3 ao serviço do União de Santarém - que incluiu jogos pela equipa B dos escalabitanos com uma soma de golos considerável, seis em apenas três jogos pela equipa B, 12 na equipa principal -, agarrou esta temporada uma oportunidade na 1.ª Liga.

Uma lesão atrasou a afirmação do ponta de lança que mereceu no Estádio da Luz noventa minutos de jogo pelo Portimonense. "Está a ser um ano muito bom, um ano de realizações. Fiz um bom início de campeonato, apesar da lesão que me atrapalhou um pouco. Sinto-me melhor fisicamente, tecnicamente, com outra visão de jogo que a primeira liga me deu".

"A primeira liga tem muita qualidade. O ritmo de jogo, toda aquela correria faz-te pensar mais. Acabas por evoluir a nível técnico, psicológico", explica o ponta de lança canhoto.

A equipa técnica de Paulo Sérgio em Portimão merece elogios."Nunca te deixem cair. Se vens de uma liga inferior, chegas a este nível e a equipa percebe a tua capacidade. Dão-te apoio, suporte, não te deixam baixar o ritmo, não te deixam pensar que já chegaste ao nível. Isso é muito bom."

O discurso no balneário agrada aos jogadores. "Entramos nos jogos para somar um ou três pontos. É este, sempre, o pensamento. Isto independentemente do momento, se já temos ou não a manutenção garantida. Até ao final da época o objetivo é pontuar, seja um, sejam três pontos".

O incrível Carlinhos e o cabelo do "ninja" que guarda a baliza

A lesão de que fala Cariello condicionou parte da temporada do avançado (três golos na liga em 26 jogos, 15 desses jogos a titular). Talvez por ter enfrentado uma paragem, Yago aponta o exemplo do médio ofensivo Carlinhos como uma referência dentro do balneário do Portimonense.

"Gosto de todos os jogadores, até porque cada um tem características diferentes. Mas pelo que sofreu, pela forma como voltou, quem mais me surpreende é o Carlinhos. Esteve dez ou onze meses parado, mas voltou a jogar num nível muito alto. Para mim é um exemplo".

E os guarda-redes do Portimão? "É bom que me esteja a falar nisso"", responde ao telefone o ponta de lança brasileiro. "O Nakamura é um menino incrível. Os três guarda-redes são muito bons mas, até hoje, o Nakamura é um dos melhores guarda-redes que já enfrentei, seja em jogo, seja no treino. O que ele vem a fazer nesta temporada é surreal".

Mas o guarda-redes japonês tem um segredo. "O Nakamura costuma cortar o cabelo até ficar careca (risos). Eu digo-lhe sempre "puto, você já está careca de novo?" E ele diz que fica mais rápido com o cabelo assim. E eu acho que é verdade, parece mais rápido, de facto, é incrível. Parece um ninja, de tão rápido que é".

E Nakamura cortou o cabelo esta semana para o jogo com o Benfica? "Ah, ele já cortou há algum tempo, agora está mais ou menos. Não sei se ainda vai cortar de novo antes do jogo (risos), mas está mais ou menos, está mais ou menos".