© Pixabay

Por Lusa 21 Agosto, 2021 • 12:31 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O lateral-direito brasileiro Yan Couto, de 19 anos, é a mais recente contratação do Sporting de Braga, chegando por empréstimo dos ingleses do Manchester City, revelou este sábado o clube minhoto da I Liga de futebol.

Formado no Coritiba e internacional nos escalões jovens do Brasil, o jogador alinhou na época passada no Girona, do segundo escalão do futebol espanhol.

Yan Couto chega a Braga emprestado até ao final da temporada, sem opção de compra.