Zâmbia derrota Costa Rica no Mundial feminino

A Zâmbia venceu esta segunda-feira a Costa Rica por 3-1, na terceira jornada do grupo C do Campeonato do Mundo feminino de futebol.

Ambas as seleções partiam para a última jornada com zero pontos e já eliminadas, mas foi a seleção africana quem levou a melhor. Logo aos três minutos, Lushomo Mweemba fez o primeiro golo da partida favorável à Zâmbia. Ainda antes do intervalo, Barbra Banda aproveitou uma grande penalidade para aumentar a vantagem africana.

A seleção costa-riquenha ainda reduziu a abrir o segundo tempo, por intermédio de Melissa Herrera, mas, já em período de compensação, Racheal Kundananji fechou as contas da partida.

As duas equipas já partiam para este jogo eliminadas da competição, já que ambas tinham perdido os dois encontros anteriores frente a Japão e Espanha. Ainda assim, com este resultado, a Zãmbia garante o terceiro lugar do grupo.